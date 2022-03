A Rota

Já alguma vez percorreu a Estrada Nacional 2? É a mais extensa estrada portuguesa e a única na Europa que atravessa um país em toda a longitude. São mais de 700 quilómetros para percorrer nesta estrada que liga Trás-os-Montes ao Algarve. Há apenas duas estradas no mundo, com as mesmas características, que são mais longas do que a N2 – a mítica Route 66 (EUA) e a Ruta 40 (Argentina). Incrível, não concorda? O traçado passa por 35 concelhos, atravessa 13 rios e percorre 11 serras. A paisagem vai mudando e mostra um Portugal diferente, desconhecido para muitos dos que nos leem. Com uma história incrível para contar, podemos declarar, com total confiança, que não há forma melhor de percorrer Portugal de lés a lés.

Neste roteiro único, percorremos toda a N2 em menos (bem menos) de 24 horas. A partida aconteceu na manhã do dia 17 de março, em Chaves, ao quilómetro 0 da N2, com paragens em Castro D’Aire, o local do marco de celebração dos 75 anos, em Vila Nova de Poiares – uma pausa merecida para almoço – e em Castro Verde, onde fizemos uma última paragem, desta feita para jantar. O destino final? Faro, no marco do quilómetro 738 da Estrada Nacional 2.